Más fuerte, más madura

Los Ángeles, California.

Ante las críticas por su talla o su aspecto, Bebe Rexha evita la polémica y expresa sonriente sentirse fantástica.

Nominada recientemente al Grammy como Mejor Nuevo Artista y con más de 10 sencillos en el Top 100 de Billboard, como "In the Name of Love" y "Me Myself & I", la neoyorquina de 29 años afirma que ha aprendido a esquivar la negatividad en las redes.

Pero, sobre todo, reitera, sabe lidiar muy bien con los rechazos.

"Cada vez soy más fuerte y más madura, cada vez aprendo más de que me quiero mucho, me valoro y aprecio lo que soy. Siempre habrá gente ruin o que no te aprueba por alguna razón... ¡no me importa! No podemos caerle bien a todos, es verdad", comentó Bebe en entrevista.

A la intérprete e influencer, quien suma más de 10 millones de seguidores en redes, le tocó sentirse rechazada porque para la semana de los Grammys, ninguna firma de renombre quiso vestirla por considerarla de talla ancha, 8 (G) en mujeres, y lo dio a conocer en Instagram. De inmediato contó con el apoyo de sus fans y estrellas,Demi Lovato y Tyra Banks.

"A toda la gente que dijo que soy ancha y no puedo usar vestidos, jódanse, yo no quiero usar sus pinches vestidos", declaró la joven intérprete, quien después consiguió atuendos muy sexys de firmas muy populares entre los jóvenes, como Monsoori.

Rexha continúa haciendo hincapié en que en la industria debería haber menos estándares y más apertura para que la mujer se sienta cómoda con la forma en que es y no siga parámetros preestablecidos.