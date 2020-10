Más estrenos este mes…

Estamos a unos días de que inicie octubre y HBO nos tiene preparada una buena selección de estrenos tanto en series como en películas.

Para empezar, todos los domingos estará estrenando capítulos nuevos de la serie “We Are Who We Are”, de Luca Guadagnino; todos los lunes tendremos episodios nuevos de Patria, la serie española sobre la ETA.

FINALES DE SERIES

En octubre también se transmitirán los capítulos finales de temporada de series como “Room 104” (16 de octubre), “Lovecraft Country” (18 de octubre), “The Vow” (18 de octubre), “The Third Day” (19 de octubre), “Vida Perfecta” (23 de octubre) y “Doom Patrol” (30 de octubre).

Aquí dejamos lo nuevo que llega a HBO en octubre, para que armes tus fines de semana de pelis y palomitas en casa.

“THE UNDOING”

El 25 de octubre se estrena esta serie protagonizada por Nicole Kidman, quien interpreta a Grace Sachs, una mujer que lo tiene todo, una carrera profesional, un marido devoto y un hijo que asiste a uno de los colegios más importantes. Pero su vida se desmorona cuando una misteriosa muerte comienza a revelar horribles secretos.

“AVES DE PRESA”

Es uno de los estrenos más esperados en HBO y llega el 24 de octubre. En esta cinta, Margot Robbie retoma el rol de Harley Quinn en una historia retorcida. Ella y otras heroínas unen fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen, Máscara Negra.

“GRETA” (“LA VIUDA”)

El 17 de octubre se estrena esta cinta protagonizada por Isabelle Huppert y Chloë Grace Moretz. Se trata de un thriller sobre una joven que se ve acosada por una solitaria viuda francesa.

“RICHARD JEWELL”

Clint Eastwood cuenta la historia de Richard Jewell, el guardia de seguridad que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, descubrió una mochila con explosivos en su interior. Se le presentó como un héroe, pero luego pasó a ser el principal sospechoso del atentado. La película llega a HBO el 31 de octubre.