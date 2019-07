Ciudad de México

Más enamorados que nunca es como se encuentran Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, a siete años de haber contraído matrimonio.

Su secreto para mantenerse juntos es el apoyo incondicional, según indicó Derbez.

"La verdad es que sí le debo mucho a Alessandra, el que me acompañe a todos lados, de hecho el año pasado se fue casi cinco meses conmigo fuera.

"Ha dejado su carrera, se ha dedicado a la niña (Aitana), estar conmigo y eso, la verdad, se lo agradezco mucho, creo que eso ha sido parte de lo que nos ha mantenido unidos", afirmó Derbez en entrevista.

ANTES Y DESPUÉS

Con motivo del festejo de su séptimo aniversario, la pareja grabó un video, en comedia, donde muestran el antes y después de su relación.

En dicho audiovisual se observa cómo ambos se hablaban de manera cordial, pero tiempo después la interacción es más conflictiva.

"Se me ocurrió hacer algo con Ale porque justamente estaba viendo el video de nuestra boda.

"Puse un cachito del evento y por alguna razón caímos en la parte en que me estaba diciendo: 'tú y yo...' y le digo: 'mira qué bonito me hablabas y siete años después ya no' y fue que se me ocurrió hacer un video de que en la boda todos se hablan muy bonito y luego ya no. Lo hicimos de volada, fue improvisado", expresó el histrión.

MUY PELUCHE

De acuerdo con el actor, la relación que mantiene con Rosaldo podría compararse con la de Federica y Ludovico P. Luche, especialmente en la última temporada.

"Parece mentira, pero por lo menos los sketches de la última temporada están basados en un 80 por ciento en la relación entre Alessandra y yo.

"Así como la ven, (Ale) es muy Federica P. Luche", expresó Derbez.

"Y él (Derbez) es tal cual Ludovico", agregó Rosaldo, entre risas.

En cuanto a la idea de hacer un reality extraído de las vacaciones de la familia Derbez, disfrutadas a principio de año, el patriarca de la familia comentó:

"Estamos en pláticas, hicimos una vacación, pero todavía no sabemos en qué va a acabar.

MUCHO MATERIAL DOCUMENTADO

"Yo decidí documentar algunas cosas y hay gente que quiere comprar el material, pero hasta ahora no sabemos".

El comediante, su esposa y su hija viajaron a Los Ángeles, donde pasarán un tiempo en familia.

Para Alessandra Rosaldo, casarse con el comediante Eugenio Derbez ha sido su más grande satisfacción en la vida.

"Han sido años maravillosos, han tenido de todo un poco, pero en resumen por supuesto que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida", afirmó Rosaldo en entrevista.