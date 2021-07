Más eficaz apoyar que disparar, dice AMLO

"Llevamos tiempo y se está consolidando todo ese plan para el bienestar de la gente, que los jóvenes tengan opciones, que no los enganchen, que no formen parte del ejército de reserva para la delincuencia", declaró.

El tabasqueño dijo que, debido a eso, el Gobierno ha invertido en Sinaloa en programas del Bienestar para que los jóvenes tengan opciones de trabajo.

"Para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", reiteró.

El jefe del Ejecutivo presumió los apoyos que se entregan en Badiraguato, cuna de los capos de la droga como Joaquín Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Subrayó, por ejemplo, que en ese Municipio opera la Universidad Benito Juárez, esquema que impulsa su Gobierno.

"En Badiraguato", aseguró, "se está invirtiendo como nunca se había hecho".

En plena veda electoral por la consulta popular, López Obrador destacó los apoyos sociales a estudiantes, adultos mayores y campesinos.

"Esto nunca había sucedido".

En conferencia mañanera, consideró que su estrategia no gusta a los conservadores, pues tienen una mentalidad autoritaria.

"No les cuadra, no les gusta, porque apuestan mucho al ojo por ojo y diente por diente, a que nos quedemos tuertos todos y chimuelos", dijo.