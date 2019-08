Más dinero para partidos políticos

Cd. de México.

El Instituto Nacional Electoral aprobó destinar 5 mil 239 millones de pesos para el financiamiento público de los siete partidos nacionales para el 2020.



Durante la sesión del Consejo General, algunos consejeros defendieron la entrega de prerrogativas a los institutos políticos, al argumentar que esto permite que no recurran a dinero ilícito y genera equidad en elecciones, e incluso advirtieron en que recortarlo de tajo traería una crisis a los partidos.

Dentro del financiamiento público no sólo se contemplan 5 mil 239 millones de pesos, 273 millones más que en el 2019, también 149 millones de pesos para el liderazgo de las mujeres.



Para sus actividades ordinarias tendrán 4 mil 988 millones 864 mil 914 pesos; para actividades específicas 149 millones 665 mil pesos; como franquicia postal 99 millones 777 mil pesos, y como franquicia telegráfica 693 mil pesos.



El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá mil 717 millones 916 mil pesos; el Partido Acción Nacional (PAN) podría contar con 950 millones 407 mil; el Revolucionario Institucional (PRI) 896 millones 97 mil; y el de la Revolución Democrática (PRD) 445 millones 747 mil.



Mientras que para el Partido del Trabajo (PT) se prevén 391 millones 623 mil pesos; para el Verde Ecologista de México (PVEM) 426 millones 189 mil; y para Movimiento Ciudadano (MC) 411 millones 19 mil. Esas cifras contemplan los dos semestres de franquicias postal y telegráfica y no incluye la partida de liderazgo para mujeres.



Esos montos cambiarán si se aprueba la creación de nuevos partidos para julio del próximo año.



El presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el financiamiento público ha garantizado la equidad, y que se evita la entrada de dinero particular o dudoso que pueda distorsionar un proceso.



"El dinero es indispensable para las campañas, pero no es determinante, no gana el que gasta más sino el que conecta mejor con la ciudadanía", indicó tras insistir en que el Congreso deberá tomar una decisión sobre el financiamiento a los partidos.



El consejero Ciro Murayama aseguró que esos 5 mil millones de pesos significan que cada mexicano aporta a la semana un peso, por lo que dichos recursos no representan la solución a la pobreza o cualquier otro problema en el País.



Su colega Jaime Rivera advirtió que reducir de un solo golpe las prerrogativas les provocaría a los partidos una crisis operativa, laboral e incluso pondría en riesgo el sistema de partidos.



Mientras que representantes del PAN y PRI defendieron el financiamiento, Morena y PT aseguraron que debe reducirse o quitarse.



El diputado morenista Alejandro Viedma afirmó que su partido pondrá sobre la mesa en el próximo periodo de sesiones en el Congreso, que inicia en septiembre, la reducción del 50 por ciento a los institutos políticos.