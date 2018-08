Más difamaciones en su contra

Ciudad de México

Julián Gil se defiende de las acusaciones de su ex, Marjorie de Sousa, quien entre otras cosas señaló que cuando ambos tenían una relación ella era quien lo mantenía.

Tal aseveración ha hecho enojar al argentino quien dice que eso es una mentira, pero que no se desgastara en aclarar algo a lo que calificó de "incoherente".

NIEGA SER MANTENIDO

"Si ella dice (que lo mantenía) está bien, no puedo refutar cualquier estupidez que diga la gente, o sea que no puedo refutar cualquier estupidez que diga la señora. ¿Ustedes creen que ella me mantiene? Ustedes me han visto, yo me rompo el cul* trabajando, yo trabajo los siete días de la semana. Ella no me mantiene. Wow gracias por mantenerme. Lo que ella está diciendo son puras incoherencias, que se preocupe por darle amor a su hijo", señaló Gil al salir este fin de semana del centro de convivencia donde ve a su hijo Matías.

El actor aseguró que una vez más está siendo blanco de difamaciones y calumnias y que en lugar de andar diciendo mentiras de él, haga lo mejor para el hijo que ambos procrearon.

SIGUE DESPOTRICANDO

"El que ella despotrique contra mí, de alguna manera lo que despotrica es odio, se está perdiendo los mejores momentos de Matías, tendría que concentrarse en darle amor a Matías. Lo único que puedo decir es que es una difamación más porque es un abuso a la integridad del niño, es un abuso al sistema".

Gil aseguró que es mentira que él haya dado algún alimento al menor que lo hiciera enfermar y que si Marjorie creyera en verdad eso, no hubiera llevado al menor al centro de convivencia este fin de semana.

"Es incoherente todo, como que lo traiga aquí, porque si dice en un documento que yo el pasado sábado le di algo al niño y que supuestamente el niño salió enfermo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy atentando contra la integridad del niño? ¿Entonces para qué lo traes hoy si soy una supuesta amenaza contra el niño?".

LO ODIA

Finalmente Julián aseguró que sigue pagando 10% de su sueldo para la pensión alimenticia de Matías y que hasta el momento no hay un incremento al 20% como lo aseguró la abogada de De Sousa.

"Me da mucha pena que (Marjorie) tenga tanto odio en su corazón, no hay otro tipo de explicación para lo que está sucediendo", añadió.