Más de mil tejanos mueren por no usar cinturón de seguridad

McAllen, Tx.

Cerca de mil texanos murieron el año pasado en accidentes automovilísticos, por no usar el cinturón de seguridad, destacó el Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, para lanzar su campaña anual "Click It or Ticket" que promueve el uso del cinturón de seguridad

El año pasado, 982 personas que no se habían abrochado el cinturón, murieron en choques en las calles y carreteras de Texas, un aumento del 6% en comparación con 2017. Más información en la edición impresa.