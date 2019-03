Más de lo mismo de AMLO contra 'fifís'

Ciudad de México

Cuestionado sobre si son riesgosos para los comunicadores sus dichos sobre la "prensa fifí", el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su derecho a manifestarse y dijo que no se va a quedar callado.

"Con todo respeto te contesto, existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido, entonces no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios, entonces el señalar que existe un partido conservador, que existe una prensa fifí pues es decir lo que considero real, no es una invención, y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos, con libertad y con respeto", afirmó en su conferencia mañanera.

"No me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí tienen como doctrina y podría decir su única doctrina es la hipocresía, entonces ya basta de simulación, fuera máscaras, existe un partido conservador".