Más de Chernobyl

HBO ya prepara una adaptación para serie de televisión del aclamado videojuego ´The Last of Us´.

Craig Mazin, creador de Chernobyl, será el encargado de llevar el proyecto a buen puerto. Neil Druckmann, director creativo y guionista de juegos, le ayudará a escribir y también fungirá como productor ejecutivo.

El presidente de Naughty Dog (compañía desarrolladora del juego), Evan Wells, será otro de los productores junto a HBO, Sony Pictures y Play Station Productions.

Aunque no se sabe mucho de lo que vendrá, The Hollywood Reporter afirma que se basará en los eventos mostrados en The Last of Us.

Neil Druckmann es, sin lugar a dudas, el que mejor cuenta historias en la industria de los videojuegos, y ´The Last of Us´ es su obra maestra. Tener la posibilidad de adaptar su obra es un sueño hecho realidad. Será un honor trabajar con él", expresó Mazin, quien es fanático del juego.

Por su parte, Druckmann también se mostró emocionado por el nuevo proyecto.

Desde el primer momento en que me senté con Craig quedé impactado por su narrativa y su amor, además de comprensión, del juego. Con ´Chernobyl´, Craig y HBO hicieron algo espectacular. No podría tener mejores compañeros para llevarla a la televisión"

Lanzado en el 2013, ´The Last of Us´ se centra en un mundo postapocalíptico, centrándose en la relación entre un contrabandista llamado Joel y una chica de nombre Ellie, una adolescente que podría ser la cura para la pandemia.

Ha venido más de 17 millones de copias en Play Station y ganó el premio a ´Videojuego del año´.