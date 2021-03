Los bomberos seguían combatiendo las llamas y tratando de refrescar la zona para impedir que el fuego se extendiera, indicó Nicke Widyawati, director general de la corporación estatal de gas y petróleo, Pertamina.

Noticia Relacionada Más de 900 evacuados por incendio en refinería en Indonesia

La causa del incendio aún se estaba investigando, indicó en una conferencia de prensa. En el momento del siniestro había una tormenta con rayos y fuertes lluvias, según empleados de Pertamina.

Imágenes por satélite de Planet Labs Inc. analizadas por The Associated Press mostraban una enorme columna de humo negro que se alzaba desde la refinería y sobre el poblado cercano. El fuego parecía localizado en cuatro tanques en el centro de las instalaciones.

La planta de Balongan tiene una capacidad de unos 125.000 barriles de crudo al día. Suministra combustible a Yakarta, Banten y algunas regiones de Java Oriental.

Había 912 vecinso de la zona alojados en tres centros de evacuación, según dijo el lunes la Agencia Nacional de Alivio de Desastres.