Más de 40 mil desaparecidos, ´herencia más triste´: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los más de 40 mil desaparecidos en el país es "la herencia más triste y dolorosa" que recibió su administración, por lo que hizo un compromiso de otorgar presupuesto sin límites en la búsqueda de desaparecidos.

"Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión, que ya se integró, sino que es una responsabilidad de Estado, es decir, todo el gobierno, ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera".

Durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, familiares de víctimas de desaparición reclamaron a gritos que los gobernadores han sido omisos en la búsqueda de sus familiares.

Ante ello el presidente señaló que a más tardar en septiembre los gobiernos estatales contarán con su comisión de búsqueda local; además su gobierno creará instalaciones forenses para la identificación de más de 26 mil cuerpos y en tres meses revisarán junto con los familiares de las víctimas los avances de dichos objetivos.

PRIORIDAD, SU LOCALIZACIÓN

Ante integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador reiteró que en su gobierno la búsqueda de personas no localizadas es una prioridad.

"No sólo es asunto de una comisión, sino es una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el gobierno, ese es el compromiso. Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera".

"Estamos haciendo un gobierno austero, sin lujos y vamos a ahorrar y lo que se obtenga, lo que se libere por la austeridad, se va a destinar a esta justa causa de encontrar a los desaparecidos".

"Se necesita con urgencia lo de la identificación y todo el sistema forense. Hay que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses, eso urge, lo tenemos que resolver lo más pronto posible", expuso.