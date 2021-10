Más comprometido que nunca

"Contentísimo por la invitación, el talento que hay en Reynosa y el hambre que hay por el deporte me motivan, y el yo estar aquí no es coincidencia, esto es una visión y un sueño que vienen desde mi carrera en las Grandes Ligas... quiero que todo joven de Reynosa tenga la oportunidad de soñar, de visualizarse, de desarrollar sus capacidades a través del deporte, de los valores y principios".* JAIME GARCÍA / EXPITCHER REYNOSENSE DE GRANDES LIGAS.

El ganador de la Serie Mundial 2011 y orgullo reynosense sorprendió a todos con su visita al Polideportivo de esta ciudad en donde anunció que trabajará codo a codo con el Instituto Municipal del Deporte.

"Contentísimo por la invitación y el recibimiento del director Saúl Soto, sorprendido de ver estas instalaciones tan increíbles, sorprendido con los entrenadores que son reconocidos internacionalmente en sus áreas, el talento que hay en Reynosa y el hambre que hay por el deporte me motivan, y el yo estar aquí no es coincidencia, esto es una visión y un sueño que vienen desde mi carrera en las Grandes Ligas que quería estar en una posición donde estoy hoy en día, de poder traer este mensaje de liderazgo y excelencia, que todo joven de Reynosa tenga la oportunidad de soñar, de visualizarse, de desarrollar sus capacidades a través del deporte, de los valores y principios", comentó muy motivado.

Jaime apoyará de diferentes maneras, desde becas y material deportivo hasta viajes para eventos importantes que les servirán de fogueo a los atletas. Además, dejó muy claro que atenderán a todas las disciplinas deportivas por igual.

"Esto no tiene nada que ver con béisbol, yo identifico que en Reynosa hay mucho talento para el béisbol pero al igual también hay mucho talento para el fútbol, para el box, para el atletismo, para todas las disciplinas, aquí no es un deporte en específico sino el deporte en general y más allá, es promover sus talentos y darles la oportunidad de que sueñen y que se capaciten ... seguro que habrá más campeones de Reynosa", explicó.

Aunque últimamente se ha alejado del Rey de los Deportes, resulta imposible no preguntarle sobre su favorito en la Serie Mundial que están disputando los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.

"En el tiempo que tengo de retirado no he estado viendo tanto béisbol pero creo que hay sentimientos encontrados para responder tu pregunta, Bravos jugué ahí, viví ahí, me tocó estrenar ese estadio tan maravilloso, el manager fue mi manager también, tremenda persona, pero al igual también en Houston tenemos un paisano mexicano, José Urquidy que es amigo mío, entonces pues no estoy tan inclinado a un lado, pero lo que sí sé es que va a ser una gran Serie Mundial, vamos a ver un gran béisbol, el que gane hará una historia muy padre", finalizó.