Más casos de Covid en Tampico y Madero

Tampico, Tam.- Para el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, que corresponde a los municipios de Tampico y Ciudad Madero, la movilidad de la gente es el principal factor para que la curva de contagios no disminuya, por lo que lanzó un enérgico llamado a que no salgan de casa en caso de que no haya necesidad.

Héctor Pérez Monsiváis, señala que se tiene detectado que la movilidad se incrementa en la zona y con ella los contagios de Coronavirus.

"Estamos detectando que los casos de Coronavirus, se están dando en la movilidad que tiene la gente... Cuando uno acude a un supermercado, plaza pública, algún evento es como se está infectando la ciudadanía, tiene que fortalecer esos cuidados preventivos", citó.

Refiere que ya se ve un rebote del coronavirus en la zona, pues nuevamente se están elevando los casos, "por eso es importante que la gente siga utilizando el cubre bocas si no es importante salir, que evite salir sobre todo en lugares de alta concentración".

Reiteró que se requiere que la ciudadanía use el cubrebocas para reducir el riesgo de contagio, procurar la "Sana Distancia", lavado constante de manos y uso de gel antibacterial.

Hasta este domingo se tenía el registro de 6,235 casos en Tampico, con 460 defunciones y en Ciudad Madero 3,797 casos registrados positivos, con 225 muertes.