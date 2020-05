Más adelantos de la película

Ciudad de México.

Warner Bros. reveló nuevas imágenes del filme Wonder Woman 1984, en las cuales se revelaron escenas de peleas con la villana del proyecto, Cheetah, cuyo alias es Barbara Ann Minerva, reportó Daily Mail.

En una de las imágenes, la Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot, se enfrenta cara a cara con la malvada Cheetah, encarnada por Kristin Wiig, en la Casa Blanca; en cambio, en otra foto, la superheroína parece que atrapó al cómplice de su enemiga, Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, quien se encuentra cautivo con el arma de la protagonista: el lazo de la verdad.

NOVEDADES

También se dieron a conocer otras imágenes del alias de la Mujer Maravilla, Diana Prince, con su enamorado, Steve Trevor, encarnado por Chris Pine, quien aparentemente había muerto en la primera película, en un baile frente al Lincoln Memorial, en Washington DC.

El filme fue dirigido por Patty Jenkins, quien también estuvo a cargo de la precuela, que recaudó 821 millones de dólares en el 2017; la cineasta reveló que ya está en miras de trabajar un tercer largometraje del personaje.

"Wonder Woman 3. ¡Oh, Guau! Estoy tratando de obligarme a no pensar en eso porque cada película tiene que ser tomada por sí misma, pero definitivamente hay cosas finales para mí que no pude explorar con la Mujer Maravilla que tendremos que ver si podemos ir y explorarlas", comentó en una entrevista pasada.

Mujer Maravilla se ubica actualmente como la sexta de las 10 películas más taquilleras de DC Comics; su secuela iba a estrenarse este verano, pero tuvo que retrasarse debido a la pandemia del coronavirus.

Se espera que la cinta llegue a las pantallas grandes el próximo 14 de agosto, en lugar del 5 de junio, fecha previamente estipulada para su lanzamiento.