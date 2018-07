Más de 22 mil peregrinas queretanas a la Basílica

Cuautitlán, Méx.

Más de 22 mil mujeres peregrinas de Querétaro cruzaron por este municipio, las cuales pernoctaron en un predio cercano a la iglesia de El Cerrito, donde existen vestigios de la vivienda que habitó San Juan Diego, y de ahí siguieron esta mañana hacia San Rafael, en Tlalnepantla, en su camino a la Basílica de Guadalupe.

Organizadores reportaron saldo blanco en la peregrinación de las mujeres de Querétaro. Detrás de ellas vienen más de 32 mil hombres que esta tarde llegarán a Cuautitlán y se encontrarán mañana con las mujeres en la Basílica de Guadalupe.

"He tenido milagros en mi grupo", afirmó María Guadalupe Alvarado Díaz, presidenta del Decanato del Santo Niño y jefa del Grupo de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, de la ciudad de Querétaro.

Relató: "En una ocasión, una de mis peregrinas me dijo que le había dicho la doctora que no podía tener hijos. Y su niña tiene cuatro años ahorita, la trae caminando, ¿cómo?, no sé, pero hasta la doctora se asombró de ver que estaba embarazada, porque ella misma le hizo estudios".

El padre Bernardo Reséndiz Vizcaya, director espiritual de la peregrinación de las mujeres, dijo que en esta ocasión las redes sociales ayudaron a difundir la peregrinación entre la ciudadanía, lo que incrementó el número de asistentes.

Aseguró que en la peregrinación participan, en su mayoría, mujeres del estado, aunque también comprende siete municipios de Guanajuato, que también se suman.