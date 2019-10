´Marvel es despreciable´

Tras los señalamientos de Martin Scorsese de que las películas de Marvel no son cine, Francis Ford Coppola arremetió contra los filmes de superhéroes.

Durante su paso por el Festival Lumière de Lyon, Francia, Coppola declaró que cuando se asiste al cine, el espectador espera recibir aprendizaje e inspiración, experiencia que considera no se ocurre cuando alguien acude a ver una película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

"Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, está en lo correcto, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo, iluminación, conocimiento, inspiración.

"No sé de nadie que haya obtenido algo al ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no son cine. Él no dijo que son despreciables, pero eso es lo que son", aseguró Coppola, quien se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, Megalópolis.

PREMIADO

El director de cintas como El Padrino y Los Marginados recibió el Premio Lumière por su trayectoria, de manos de Bong Joo-ho, cineasta reconocido en el Festival de Cannes por su producción Parásitos.

Francis Ford Coppola se suma, de esta manera, a la lista de directores que cuestionan el valor cinematográfico que tienen las producciones realizadas por Marvel, hecho que también ha sido defendido por personalidades como el actor Robert Downey Jr. y la actriz Natalie Portman, quien recientemente declaró que hay espacio para todo tipo cine.

James Gunn, realizador de las dos películas de Guardianes de la Galaxia, también se pronunció.

"Muchos de nuestros abuelos pensaron que las películas de gángsters eran lo mismo. A veces las llamaban ´despreciables´. Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns, y creían que los filmes de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran lo mismo.

OTROS MÁS ALZAN LA VOZ

"Los superhéroes simplemente son los gángsters, vaqueros, aventureros del espacio exterior de nuestros tiempos. Algunas películas de superhéroes son horrendas, otras son hermosas. Al igual que los westerns y películas de gangster, no todos pueden apreciarlas. Incluso algunos genios", escribió en Twitter.

El mexicano Alejandro González Iñárritu fue uno de los primeros en alzar la voz contra la ola del cine superheróico, hace cinco años.

"Tienen veneno, son genocidio cultural porque la audiencia está sobreexpuesta a esos argumentos, a esas explosiones y a esa mierda que no significa nada sobre la experiencia de ser un ser humano", señaló.

En 2014, el laureado director había estrenado la comedia negra Birdman, que incorporó al personaje de un actor harto de que su fama se deba a sus interpretaciones de un superhéroe.