Maru con brozo: instituciones se harán cargo de corral

Maru Campos relató que vivió una persecución política en las pasadas elecciones por parte del exgobernador, Javier Corral y del senador, Gustavo Madero.

Resaltó que los resultados electorales de los pasados comicios electorales exhibieron que las mujeres pueden salir adelante pese a que son víctimas de violencia psicológica, económica y física.

"Hoy me tocó a mí porque tenía micrófono porque pude decirlo a los medios, lo estoy diciendo ahorita, pero ¿Cuántas mujeres en este país en Chihuahua no se la parten, no viven en esta violencia?", cuestionó.

Brozo: Me imaginó a Javier a Gustavo diciendo, ¡vamos a chingarnos a esta vieja!

Maru: Nos la vamos a chingar, le va dar miedo

Brozo: Dile esto y se va a espantar

Maru: ¿Sabes que me llegaron a decir? Dile a Maru que el 14 de febrero de regalo del amor y de la amistad, le vamos a girar su orden de aprehensión ya le dimos varias oportunidades de criterio de oportunidad, no quiso, el 14 de febrero vamos por ella

Brozo: Se la pelaron

Maru: Y se la pelaron y se la van a seguir pelando.

Volvemos al tema de como las mujeres en diferentes trincheras, hoy me tocó a mí porque tenía micrófono porque pude decirlo a los medios lo estoy diciendo aquí ahorita, pero cuantas mujeres en este país en Chihuahua no se la parten no viven en esta violencia psicológica, económica física, pero a quien se lo dicen y quien está para poderlas ayudar es un mensaje muy importante que le paso a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que se puede que las mujeres podemos salir adelante, que toparon con pared



Me invitó Morena a candidatura de gobernadora

La gobernadora del estado, Maru Campos afirmó que el PRI y Morena la invitaron a que fuera su candidata a gobernadora en las pasadas elecciones

"Alito hay que decirlo también es público, Alito me invitó a que me fuera de candidata a gobernadora con el PRI, también Morena me invitó a que me fuera de candidata de gobernadora y también otros partidos", reveló Maru Campos.

Brozo le preguntó a la mandataria cual fue la persona que la invitó a ser la candidatura de Morena.

Brozo: ¿Y quién te invitó? ¿Julio?

Maru: No te puedo decir

Brozo: Agosto, septiembre, octubre

Maru: Fueron varias veces, no era un tema de corrupción, era un tema de persecución.