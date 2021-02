Marty Schottenheimer, entrenador de la NFL con 200 victorias, muere a los 77

Schottenheimer murió el lunes por la noche en Charlotte, Carolina del Norte, dijo su familia a través del ex publicista de los Kansas City Chiefs, Bob Moore. Le diagnosticaron Alzheimer en 2014. Lo trasladaron a un hospicio el 30 de enero.

Su éxito se basó en "Martyball", un enfoque conservador que presentaba un juego de carrera fuerte y una defensa dura. Odiaba a los entonces Oakland Raiders y amaba el mantra, "Una jugada a la vez", que les gritaba a sus jugadores en la reunión previa al inicio.

Ganar en la temporada regular nunca fue un problema. Los equipos de Schottenheimer ganaron 10 o más juegos en 11 ocasiones, incluido un brillante récord de 14-2 con los Chargers en 2006 que les valió el primer puesto de la AFC en los playoffs.

Es lo que sucedió en enero lo que obsesionó a Schottenheimer, quien tenía apenas 5-13 en la postemporada.

Sus demonios de los playoffs lo siguieron hasta el final de su carrera.

En su último juego, el 14 de enero de 2007, los Chargers de Schottenheimer, con el Jugador Más Valioso de la NFL LaDainian Tomlinson y un elenco secundario de Pro Bowlers, implosionaron con errores alucinantes y perdieron un partido de playoffs divisionales en casa ante Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra. 24-21.

Un mes después, el propietario Dean Spanos sorprendió a la NFL cuando despidió a Schottenheimer debido a un choque de personalidades entre el entrenador y el gerente general AJ Smith. Schottenheimer y Smith no habían hablado durante dos años.

Un punto de quiebre para Spanos, jefe del equipo familiar, llegó cuando Schottenheimer quiso contratar al hermano Kurt como coordinador defensivo después de que Wade Phillips fuera contratado como entrenador en jefe de Dallas. Kurt Schottenheimer había estado en el personal anterior de su hermano, y el hijo de Marty Schottenheimer, Brian, había sido entrenador de mariscales de campo de los Chargers de 2002 a 2005.

Schottenheimer luego se mudó a Carolina del Norte para pasar tiempo con su familia y jugar al golf.

Schottenheimer tuvo marca de 44-27 con los Cleveland Browns de 1984-88, 101-58-1 con Kansas City de 1989-98; 8-8 con Washington en 2001 y 47-33 con San Diego de 2002-06.

Schottenheimer nunca llegó al Super Bowl, ni como jugador ni como entrenador. Fue apoyador suplente de los Buffalo Bills cuando perdieron el partido por el campeonato de la AFL de 1966 ante Kansas City, que luego jugó contra los Green Bay Packers en el primer Super Bowl.

Como entrenador, sus derrotas en los playoffs fueron épicas y desconcertantes.

Sus Browns estuvieron dos veces tentadoramente cerca de ganar un lugar en el Super Bowl, solo para que "The Drive" y "The Fumble" se los arrebataran en partidos consecutivos por el título de la AFC contra su némesis personal John Elway y los Broncos.

En el juego de campeonato de la AFC de 1986 en Cleveland, Elway lideró a los Broncos 98 yardas en 15 jugadas para empatar el juego en un pase de 5 yardas a Mark Jackson con 37 segundos restantes en el tiempo reglamentario. Denver ganó en tiempo extra con un gol de campo de 33 yardas de Rich Karlis.

Un año después, con los Browns detrás de los Broncos 38-31 con 1:12 por jugar en Denver, Earnest Byner perdió el balón en la línea de 1 yarda de los Broncos. Los Broncos ganaron 38–33 después de tomar un profundo intencional.

Los Chiefs de Schottenheimer llegaron al juego por el título de la AFC en 1993 pero perdieron en Buffalo. Dos de sus equipos de los Chiefs tuvieron marca de 13-3 y aseguraron la ventaja de local durante los playoffs antes de estallar sorprendentemente en la ronda divisional.

Los Chargers pensaron que tenían un equipo del calibre del Super Bowl en 2006, pero la carrera de Schottenheimer terminó con una brutal derrota en los playoffs ante los Patriots. En el primer cuarto, Schottenheimer insistió en intentarlo en cuarta y 11 desde la yarda 30 de los Patriots. Mike Vrabel saqueó a Philip Rivers y Nueva Inglaterra se recuperó.

Sin embargo, la mayor caída, y una que todavía persigue a los fanáticos de los Chargers, llegó con San Diego liderando 21-13 con poco más de seis minutos por jugar. Marlon McCree interceptó a Tom Brady y en lugar de ir al suelo, trató de correr y fue golpeado y perdido, con los Patriots recuperándose. Nueva Inglaterra se recuperó para la victoria.

Schottenheimer aparentemente sobrevivió a otro fracaso en los playoffs, solo para ser despedido un mes después.

Después de ganar sólo 12 juegos en las dos primeras temporadas de Schottenheimer, los Chargers se fueron 12-4 en 2004 detrás de Tomlinson y un Drew Brees rejuvenecido para poner fin a una sequía de playoffs de ocho años.

Pero perdieron un juego divisional en casa ante los New York Jets en tiempo extra. Schottenheimer, nombrado Entrenador del Año por The Associated Press ese mismo día, recibió una sanción por conducta antideportiva por correr al campo para discutir con los árbitros en el segundo cuarto.

En el tiempo extra, los Chargers tuvieron un primer intento en el 22 de los Jets, pero Schottenheimer fue conservador y pidió tres carreras seguidas por el medio de Tomlinson para preparar un intento de gol de campo de 40 yardas de Nate Kaeding, quien falló. Los Jets luego se movieron por el campo para el gol de campo ganador.

Schottenheimer nació el 23 de septiembre de 1943 en Canonsburg, una pequeña ciudad en las afueras de Pittsburgh. Jugó en Pitt antes de una carrera profesional de seis años con los Bills y los Patriots.

Le sobreviven su esposa, Pat, y sus hijos Brian y Kristin. Brian Schottenheimer fue despedido como coordinador ofensivo de Seattle el mes pasado y luego contratado por el nuevo entrenador de Jacksonville, Urban Meyer, como coordinador de juegos de pases y entrenador de mariscales de campo.