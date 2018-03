Márquez debe ir al Mundial: Novaretti

Querétaro, Qro.

Diego Novaretti, defensa central de Gallos Blancos, aprovechó la Fecha FIFA para dar su punto de vista sobre la posible convocatoria de Rafael Márquez al Mundial de Rusia 2018, y considera que el zaguero mexicano debe ir con el Tri por su historia en el futbol internacional.

“Creo que Rafa Márquez tiene que estar en el Mundial, es un jugador que a nivel nacional y mundial es emblemático porque todo mundo lo conoce, el hecho de saber que está Rafa en la cancha pesa mucho, no me refiero a nivel nacional, me refiero a nivel mundial, es un jugador que estuvo en clubes importantísimos, es respetado a nivel mundial”, valoró el experimentado central.

Y agregó que “Rafa Márquez no creo que se involucre en el hecho de decidir quién sí o quien no, o en cómo jugar, pero sí creo que tiene que estar en el Mundial”.

En el Gallinero. En cuanto a los problemas que arrastra el Club Querétaro, Diego Novaretti puntualizó que no ha visto mala actitud por parte de ninguno de sus compañeros y debido a esto intentarán que las victorias lleguen luchando como equipo.

“Hay veces que llega un desequilibrio emocional deportivo que a veces no sabes cuál es el rumbo, pero sabemos que nuestro rumbo es tratar de clasificar y tratar de salvarnos del descenso”, finalizó.