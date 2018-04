´Maromerito´ colgaría los guantes si pierde

Mexicali, B.C.

Buscar la disputa de un título del mundo o pensar seriamente en el retiro, lo definirá el boxeador Jorge Páez Junior cuando enfrente el sábado en Guadalajara a Ramón "Inocente" Álvarez, a 10 rounds en peso superwelter.

"Yo creo que con una derrota lo pensaría, colgar los guantes o seguir. Lo único que aseguro es que daré lo mejor de mí, porque lo más importante es que el público salga satisfecho, prefiero que me aplaudan una derrota merecida a que me den abucheos por un triunfo no merecido", dijo el "Maromerito".

Páez y Álvarez chocarán este sábado en la pelea estelar de la velada que se realizará en el Gimnasio del Parque San Rafael de Guadalajara, Jalisco, el primero confiado en la preparación que realizó.

"Hice un gran campamento muy completo en Mexicali, el sábado me demostraré que puedo aspirar a un título mundial, voy con todo y por todo", dijo Jorge, quien entrenó bajo las órdenes de Héctor Torres, Francisco Martínez y Eduardo Téllez.