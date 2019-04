Marlene Favela: Embarazada

Ciudad de México.

Marlene Favela informó en sus redes sociales que está embarazada, la actriz de 41 años compartió la feliz noticia con sus fans.

La protagonista de la telenovela "Gata salvaje" tiene tres meses de embrazo, así lo confirmó a la revista "People" en español, donde posó y dio detalles de esta nueva etapa en su vida.

Favela y su esposo, el empresario George Seely, se casaron hace un año, y la noticia de que se convertirán en papás los tiene muy felices.

"Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo (es) el más feliz del mundo", aseguró a "People" en español.