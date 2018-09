Markle habla sobre su vestido de novia

Cuando han pasado cuatro meses de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, celebrada con toda pompa y boato en el castillo de Windsor y retransmitida para gozo y disfrute de millones de espectadores, todavía siguen saliendo detalles desconocidos de un enlace en el que estuvieron puestas todas las miradas.

Ahora, un documental de la cadena británica ITV centrado en Isabel II y su papel como cabeza de la Commonwealth desvela algunos secretos del enlace. Esta Mancomunidad de Naciones estuvo más presente de lo que muchos pensaron en la boda de su nieto, Enrique, hijo del príncipe Carlos. Como la propia duquesa de Sussex, Meghan Markle, cuenta en la filmación, las flores de los 53 países de la Commonwealth quedaron grabadas en el velo de su vestido de novia, firmado por la casa Givenchy.

"Era importante para mí, sobre todo ahora que formo parte de la Familia Real, tener a los 53 países de la Commonwealth incorporados en mi vestido y sabía que sería una sorpresa divertida para mi marido, que no lo conocía", explica de viva voz la duquesa en el documental. "La verdad es que le encantó cuando lo descubrió, cuando supo mi elección para ese momento juntos. Hubo una reacción similar entre los miembros de la familia real que apreciaron su importancia dado el rol que tendremos y el trabajo que continuaremos haciendo en la Commonwealth y sus países. Fue algo bonito. Espero que a la gente le guste tanto como a mí formar parte de su creación".

Un detalle que se ha desvelado en el adelanto del documental que ha trascendido gracias a los perfiles de la familia real británica en las redes sociales. Pero la cadena ITV también ha querido colgar otro fragmento en el que se se cuenta un datp aún más íntimo relacionado con el detalle azul que suelen llevar las novias el día de su boda para atraer a la buen suerte. Si el "algo nuevo" era su vestido y el "algo prestado" la tiara de la reina Mary de Teck, el detalle azul estaba escondido bajo el velo.

En las imágenes, los conservadores del palacio de Buckingham preparan el vestido de la duquesa para enseñarlo ante las cámaras. Entonces ella misma aparece, para volver a observarlo por primera vez desde el día de la boda. "Santo cielo, es increíble, ¿verdad que sí?", exclama ella nada más ver la ya icónica pieza diseñada por Clare Waight Keller.

"Aquí dentro hay un trocito de... ¿Lo has visto? ¿El trocito de tela azul que está pegado aquí dentro?", le pregunta entonces Markle a la entrevistadora agarrando su velo. "No...", responde ella, sorprendida. "Es mi 'algo azul'. Es un trocito...", la duquesa deja ahí la frase en vilo mientras la entrevistadora le dice: "Esperemos que siga ahí dentro". "¡Sí!", contesta ella. "Es un trozo de tela del vestido que llevé en nuestra primera cita", desvela entonces la esposa del príncipe Enrique. "Es lo más romántico que he oído jamás", no puede evitar exclamar la entrevistadora ante las risas de la duquesa.

En el documental también se ofrecen entrevistas con otros miembros de la casa real británica, como el príncipe Harry, al que se ve bromeando con un grupo de visitantes del palacio de Buckingham que vienen desde Antigua y Barbuda, país que es parte de la Commonwealth. "¿Habéis visto ya a la reina? No os asustéis si os la encontráis por los pasillos. Bueno, todos nos asustamos", dice entre las risas de los asistentes.

En Queen of the World se presta gran atención a esta Mancomunidad de Naciones de la que la reina es cabeza y se desvela cómo es la relación de la familia real con la monarca. El documental, con testimonios excepcionales de personas que raramente aparecen ante las cámaras, podrá verse en la cadena británica ITV el martes 25 a partir de las 21.15, hora británica.