Mark Zuckerberg podría perder el control de Facebook

Algunos inversionistas rezongaban, pero la mayoría se contentaba con guardar silencio mientras la acción subía. El derrumbe de esta semana desbarató esa dinámica y multiplicó los pedidos de que haya cambios en la cúpula.



"Nunca es un problema hasta que las cosas empiezan a andar mal", dijo el analista de Pivotal Research Group Brian Wieser.



Cree que un cambio en la conducción de Facebook es inevitable y dijo que las últimas cifras podrían acelerar el proceso.

"Es muy difícil imaginar que el statu quo se mantenga". Una portavoz de Facebook declinó efectuar declaraciones.



El jueves, Facebook cayó 20 por ciento, lo que costó a los inversionionistas 120 mil millones de dólares -la mayor declinación de un día de una acción en la historia-.



Los accionistas que habían sobrellevado meses de renovados debates sobre el papel de Facebook en la sociedad y la ética de su modelo de negocio de pronto huyeron cuando se dieron cuenta de que el crecimiento se había terminado en la redituable aplicación principal de Facebook.



Las tasas de crecimiento bajarán "porcentajes altos de un solo dígito" en cada uno de los dos próximos trimestres, dijo el director financiero David Wehner.



La pérdida de confianza envalentonó a voces que habían reclamado que Zuckerberg compartiera una porción mayor de su poder de voto y cediera su cargo de presidente del directorio a una figura más independiente.



"Zuckerberg responde sólo a Zuckerberg", dijo Jonas Kron, director de defensa de los accionistas de Trillium Asset Management, que el año pasado apoyó una propuesta de los accionistas de reemplazar a Zuckerberg como presidente del directorio.



Desde la ola de ventas del jueves, ha recibido más llamadas telefónicas y correos electrónicos de otros inversores que expresan su apoyo. Declinó revelar la identidad de esas personas.



Desde hace más de un año, Facebook y otras compañías de medios sociales están bajo el fuego de funcionarios y reguladores por permitir que noticias, falsas, trolls y manipuladores rusos proliferaran en sus servicios.



Ahora que están tomando enérgicas medidas, eso ha hecho mella en el crecimiento, espantando a los inversionistas.



Las cuentas auténticas y la información verdadera podrían ser beneficiosas para el negocio a más largo plazo. Pero Kron dijo que Facebook podría haber evitado parte de los problemas si el poder de Zuckerberg estuviera limitado por un presidente independiente.



Zuckerberg tiene demasiado poder, dijo el máximo responsable de Calvert Research and Management, John Streur. Este año, le preocupó el enfoque de Facebook respecto de la privacidad y los datos de los clientes. En abril, cuando se dio cuenta de que involucrarse con la compañía no iba a cambiar mucho las cosas, su fondo vendió las acciones de Facebook.



"La estructura de gobernanza de Facebook sigue estando por debajo de los estándares de la industria, con una gran parte de la autoridad concentrada en el fundador y CEO", dijo Streur.



"Los derechos de los accionistas no están bien respetados, hay controles limitados a la remuneración de los ejecutivos y se ha planteado preocupación por la eficacia de la supervisión de riesgos, incluidos los riesgos para la privacidad y la seguridad".