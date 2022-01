Mark Wahlberg invierte en tequila

Mark Wahlberg seguirá los pasos de otras estrellas como George Clooney y Dwayne "The Rock" Johnson al invertir en su propia línea de tequila, llamada Flecha Azul, cofundada por el golfista mexicano de la PGA, Abraham Ancer, y el empresario Aron Márquez.

"Es gracioso porque cuando me lo mencionaron por primera vez, dije: ´absolutamente no´", dijo el actor al portal CNN Business. "Tienes a todas estas otras personas que afirman haber ido a México y creado tequila y cultivado agave. Decían: ´esto no es lo que es, tenemos dos tipos increíbles que son realmente jóvenes y de ideas afines´. Solo dije que me encantaría invertir en ellos".