Mario Arteaga admite fracaso en Mundial Sub 17

El representativo mexicano llegó esta madrugada al País tras quedar fuera en Octavos de Final, al caer 2-1 con Irán, el pasado martes.



"Totalmente y en lo personal, porque defraudé a la gente que confió en mí simplemente, tanto al licenciado Decio de María, a Memo Cantú, a Dennis Te Kloese, a nuestro director, el profesor Juan Carlos Ortega, que también confiaron en nosotros", explicó Arteaga este viernes en conferencia en el Aeropuerto Capitalino.



"Porque este proceso yo lo pedí y me respaldaron, que iban a ser las cosas mejores que el anterior, cuando quedamos en cuarto lugar y eso es lo que me deja como que yo no cumplí; en lo del equipo, no es el hecho de no haber sido campeones, es el hecho de no haber jugado los siete partidos".



Por su parte, Juan Carlos Ortega, director de Selecciones Nacionales Menores, aseguró que se someterá a análisis la continuidad de Arteaga, pero valora su trabajo con los jóvenes, de quienes espera se ganen un lugar en el balompié mexicano.



"Viene una realidad del futbol para estos jóvenes que es competir, ellos compiten desde el momento en el que silba el árbitro en el último partido que jugamos, ellos entran en una competencia para el proceso Sub 20 del 2019", apuntó.

"Es importante reconocer en Mario la estabilidad que le ha dado al futbolista mexicano porque calificar proceso tras proceso en Selecciones, en esta categoría, que es muy sensible en cuanto a la competencia que tiene, una Eliminatoria y un Mundial, es extraordinario concretarlo para el futbol mexicano".