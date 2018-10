Mario Delgado vota a favor de NAIM

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, votó este sábado a favor de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se construya en Texcoco, y afirmó que sí este proyecto se mantiene se le tendría que hacer una cirugía mayor, a fin de hacerlo más económico.

En entrevista al acudir a votar en esta consulta ciudadana en su demarcación la alcaldía de Iztacalco, Mario Delgado dijo que en caso de ganar la obra en Texcoco tendría que tener muchas modificaciones, desde el proyecto y se tendrían que revisar los contratos para que no haya corrupción.

"Texcoco tendría que, en caso de que ganara, tendría que tener muchas modificaciones, desde el proyecto, hacerlo más barato, más económico, tendrían que revisarse todos los contratos para que no haya corrupción. Tendría que revisarse también todo el plan de infraestructura hidráulica porque va ahí una afectación importante, éste es un vaso regulador del Valle de México, que requiere mucha infraestructura para garantizar que la Ciudad no se inunde", dijo.

Sobre las críticas que ha recibido este ejercicio, Mario Delgado explicó que la gente está participando de buena fe en esta consulta, pero hay quienes están haciendo trucos para desprestigiar el ejercicio.

"La gente viene aquí de buena fe, de buena voluntad, con ganas de participar. Bueno, si hay algunos por ahí que quieren hacer algunos trucos para desprestigiar esto, pues no, la verdad es que lo que vale es la voluntad ciudadana de participar, de que sean tomados en cuenta. Hay gente que no entiende que este país cambió el 1 de julio; el 1 de julio el gran mensaje es, la gente nos dijo aquí estamos, nos informamos y queremos participar, y eso es lo que está haciendo el presidente electo", explicó.

Además, rechazó que se esté vulnerando los datos personales de los ciudadanos como expuso este viernes el PRD al interponer una queja ante el INAI.

"No, eso se verificó antes por los organizadores, no estás exponiendo ningún dato personal, como ustedes vieron, no tomaron ningún dato personal que pudiera vulnerabilidad lo que señala la ley en cuestión de privacidad de los datos personales, el dato que se toma de la credencial de elector no altera nada", dijo.