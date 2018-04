Marichuy exhibió al INE con las firmas: Galeano

El subcomandante "Galeano" (antes Sub-Marcos), representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que la izquierda institucional "está tan embriagada celebrando un triunfo, que todavía no tiene en la mano, que no se da cuenta por dónde viene el fraude y no tiene un plan B".

Aseguró que con la aceptación de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, "El Bronco", como candidatos independientes, "le están marcando por dónde va el fraude".

Durante el Conversatorio "Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?", que se realiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el vocero del EZLN dijo que el resultado de la movilización del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y de María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", para obtener las firmas como candidata presidencial independiente, "exhibió al Instituto Nacional Electoral (INE) como lo que es: una agencia de empleos y un buscador de talentos políticos, y si eres decente no puedes entrar".

De igual manera comentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "está para avalar o corregir las pifias del INE; según el criterio del Tribunal, el INE cometió la pifia de no meter a ´El Bronco´ (como candidato independiente) y el Tribunal lo resolvió", acusó el subcomandante.