Maribel Guardia llora la muerte de su perrita Paris

Maribel Guardia está pasando por un triste momento, su perrita llamada Paris falleció, y a través de sus redes sociales, la actriz de 62 años la recordó con divertidas imágenes, en una de ellas aparece en el gimnasio, acompañando a la actriz para hacer ejercicio.

"Mi amada Paris hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón. Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años, me quedo con tu mirada, con tus millones de movimiento de colita, por los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa", se lee.