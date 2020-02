Mariana Seoane todavía no grabará temas de Juan Gabriel

Aunque desde hace varios años tiene guardados varios temas inéditos que el cantautor Juan Gabriel le obsequió, Mariana Seoane considera que, a casi cuatro años de su muerte, aún no es tiempo de grabarlos.

"Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando murió Alberto y sucedió todo esto, creo que no es momento. Por supuesto que algún día lo haré y lo compartiremos", explicó.

Por lo pronto, la llamada "Niña buena" promueve su más reciente sencillo "La chismeadera", que se refiere a las calumnias de las que llegan a ser objeto las personas.

"Las primeras veces que alguien criticó mi trabajo y me dijo algo feo, me sentí mal, no supe qué hacer. Ahora uno entiende que es un juego en el que cada quien dice lo que quiere y reacciona como quiere, en el pedir está el dar", comentó.

Recordó que en sus 25 años de trayectoria artística, le han inventado de todo, sobre todo embarazos. "También relaciones con colegas. Unas no fueron verdad y otras que sí, se ventilaron mucho. Sin embargo, es parte de. Lo bueno es que nada grave hasta hoy".