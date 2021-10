Mariana Moguel a Sheinbaum: Deje de actuar como mensajera de AMLO en caso de Rosario Robles

En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, criticó las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien preguntó si realmente conoce la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la exsecretaria de Desarrollo Social, y exigió que no se convierta en "mensajera" y tampoco en juez.

"¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la estafa maestra. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal?", dice uno de los mensajes que escribió desde la tarde y hasta la noche.