Mariah Carey ahora escribirá libros para niños

Mariah Carey ahora no sólo será la cantante favorita de la época navideña, también se dedicará a escribir con esta temática. Su primer libro ya lo tiene y está dedicado a los niños bajo el título: 'The Christmas Princess'.

"Muchos de nosotros nos hemos estado ahogando en la 'ciudad desolada' durante el último año y medio, ¿por qué no crear una tierra encantada a la que escapar?", dijo Carey, de 52 años.

"La pequeña Mariah representa a mi niña interior que cree en su propia visión. Ella representa a todos los niños, especialmente a aquellos que se sienten extraños u 'otros', esforzándose por creer en sí mismos".

Carey es conocida como la Reina de la Navidad. Su canción navideña " All I Want for Christmas Is You " es de los temas más emblemáticos de la época desde que fue lanzada en 1994 y se mantiene tan vigente que hace poco obtuvo la certificación de diamante de la RIAA (Recording Industry Association of America).