Mariachi de Roma, en la toma de Biden

Roma, Tx. - Cuando Joe Biden tome posesión como presidente de los Estados Unidos, el Valle del Río Grande estará representado por el Mariachi Nuevo Santander de Roma High School.

Para la ceremonia inaugural de del presidente electo Joseph R. Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, los estudiantes debutarán una grabación virtual "This Land Is Your Land" durante el Latino Inaugural 2021.

Los estudiantes de Roma ISD mostrarán con orgullo lo mejor de la música de mariachi para los Estados Unidos y el mundo entero, para resaltar la contribución de los latinos en esta nación.

Por otra parte se informó que la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, también será parte de los eventos la toma de posesión.

Pimentel participará en el servicio de oración de la inauguración presidencial programado para que comience a las 9:00 horas.