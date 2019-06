María Sharapova volverá a las canchas de tenis

Mallorca, España.

La ex número uno del mundo, la rusa María Sharapova, regresará al circuito como invitada en el Abierto de Mallorca, cuatro meses después de someterse a una cirugía en su hombro derecho.



La rusa no compite desde que se retiró de un partido de segunda ronda en San Petersburgo en enero y se saltó toda la temporada de arcilla, incluido el Abierto de Francia.



"Estoy muy contenta (...) de anunciar que aceptaré la invitación para jugar en el Abierto de Mallorca", dijo la jugadora de 32 años en un comunicado.



"Quiero agradecer al torneo la oportunidad que me brinda a mí y a todos mis increíbles aficionados que me han apoyado en los últimos meses", agregó.



El Abierto de Mallorca, un evento de preparación previo a Wimbledon, comienza el 17 de junio. El torneo este año contará con otras ex número uno del mundo, como la campeona defensora de Wimbledon Angelique Kerber y la bielorrusa Victoria Azarenka.