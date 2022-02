María León y Yuri de pleito por tema

El pleito que María León y Yuri entablaron en Twitter desde el lunes, respecto a un supuesto plagio de una canción que la jarocha anunció como su próximo sencillo, ha comenzado a levantar sospechas de que se trata de una estrategia de ambas cantantes para anunciar un dueto y esta fue su manera de llamar la atención.

El lunes pasado Yuri subió a su cuenta de Twitter un video, en el cual manifestaba su alegría por estar a punto de estrenar su siguiente sencillo y que iba a dar una probada del tema, así que en su celular puso el tema y comenzó a cantar: "Llévate el perfume que te delataba, y mi lado ingenuo que te perdonaba, llévatelo todo ya no quiero nada, no te quiero nada, no te quiero nada".