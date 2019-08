María León cambió su forma de vestir para evitar el acoso

Ciudad de México.- La cantante mexicana María León confesó que hace tiempo se vio obligada a cambiar su forma de vestir para evitar que un hombre alcohólico se propasara con ella.

"Cuando iba a la universidad, tenía que caminar 10 cuadras y entre ellas había muchas cantinas que a las 6 de la mañana apenas estaban cerrando. En alguna ocasión, se me acercó uno de los borrachitos queriéndose propasar conmigo, me asusté y corrí", relató.

Aunque no le sucedió nada a ella, sí tuvo que modificar su atuendo para en los siguientes días no llamar la atención.

"En lugar de ponerme faldas, empecé a vestirme con pantalones muy aguados y usé una sudadera con capucha para poder atravesar el centro y llegar a mi escuela", comentó a Notimex.

Ya en clases, recordó que sus compañeros la vacilaban al decirle: "´¿Quién es ese morro nalgón?´ Pues de pronto nada más se me veían las pompillas".

Al analizar a fondo la situación, dijo que el acoso y la agresión sexual son temas preocupantes que no sólo ella los vivió, sino porque a diario lo padecen miles de mujeres en México.

Consideró que la mujer no debería usar otro tipo de ropa para no llamar la atención de los hombres. "Debemos ser libres para vestir como queramos sin importar el lugar que estemos visitando, pero mientras eso no ocurra, socialmente entre todas nos tenemos que estar cuidando".

Luego de interpretar el tema principal de la serie El juego de las llaves, María León informó que en octubre próximo estrenará un nuevo sencillo. En tanto, continúa su gira de conciertos "Inquebrantable" por México.

Respecto a los rumores de que actuará en el musical Chicago, admitió que hizo casting, pero hasta ahora nadie le ha confirmado si se quedó en el elenco.

"Tengo muchas ganas de participar en la obra, sería un regalo de vida, pero no sabemos, no he recibido la llamada de la compañía. Volver a Hoy, no me puedo levantar, también me encantaría, pues son obras tan nostálgicas que cada vez que las haces es una experiencia distinta, el teatro es mágico cada noche", concluyó.