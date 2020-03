María León busca empoderar a las mujeres

México.

A María León le gusta dialogar desde su música y sus redes sociales con el género femenino, la cantante y actriz asegura que falta que más autoras plasmen su punto de vista sobre algunos temas como la sensualidad y la sexualidad.

En entrevista con Notimex, la cantante afirmó que las mujeres deben expresar que son capaces de decidir por ellas mismas, por su cuerpo y por lo que son. "En este momento como mujer, cantante y autora necesito poner mi postura clara. De pronto la balanza empieza a equilibrarse con lo que tenemos que decir", dijo.

Para la actriz del musical Chicago, esto concierne a todos los rangos, por lo que busca ser inspiración para que otras mujeres se atrevan a no quedarse calladas. Por eso es tan activa en redes sociales y no le importa compartir sesiones de pole dance o fotografías sexys.

"De pronto las personas sienten que una mujer tiene que escoger si ser ama de casa o licenciada, pero las mujeres podemos serlo todo. Profesionistas, talentosas y a la vez no tenemos por qué apasiguar nuestro lado sensual, ni nuestro lado femenino. Si yo salgo en bikini, no quiere decir que esté buscando seguidores porque no tengo la otra parte para sustentar mi carrera", aseguró.

Desde que comenzó como solista, al dejar Playa Limbo, María León ha prestado atención al empoderamiento femenino. "Ya ser mujer es un superpoder y no todo el mundo lo ve como nosotros", indicó.

Por eso considera que cada vez es más importante que una mujer apoye a otra sin ser criticada, porque solamente unidas se puede encontrar un cambio. "Hay muchas libertades que se habían obtenido y que a nivel sociopolítico ha habido un retroceso, eso me preocupa mucho".