María José a la CONADE: ´No seré servicial´

María José Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara Diputados, se enfila para ser la primera mujer que dirija el Comité Olímpico Mexicano (COM). Con la venia del máximo jerarca del deporte olímpico nacional, Olegario Vázquez Raña, la exclavadista no encontrará oposición para ser elegida el 11 de noviembre durante una asamblea.

Tras bambalinas, su designación ha sido cuestionada porque ejercer ambos cargos, en la Cámara y en el COM, podría configurar un conflicto de interés. Sin embargo, es algo que ya ocurrió en el pasado, con Felipe ´El Tibio´ Muñoz.

Militante del Partido Verde y excoordinadora del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva en la Secretaría de Relaciones Exteriores –cargo que le dio Marcelo Ebrard–, Alcalá asegura que está dispuesta a romper con viejas prácticas que siguen presentes; no obstante, reconoce que quienes caen en ello son justamente los que votarán por su nominación.

En entrevista con Proceso, como legisladora adelanta que impulsará una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, que entrará en vigor en 2024 –cuyo cambio primordial sería la creación de un tribunal del deporte con la fuerza suficiente para sancionar–, pues la vigente, que data de 2013, conocida como la "Ley Mena", impulsada por Mario Vázquez Raña, ya fue enmendada en diversas ocasiones.

Además, dice que la comisión que preside será un ente fiscalizador sobre cómo Ana Guevara ejercerá los recursos públicos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a la que, de entrada, le quiere dar entre 600 y mil millones de pesos más que lo recibido en 2021.

El presupuesto para 2022 podría ascender hasta los 3 mil millones de pesos.

Necesidad de independencia

María José Alcalá añade que como presidenta del COM buscará que ese organismo genere sus propios recursos y deje de estirarle la mano a "papá gobierno", que su cargo será honorífico –no cobrará sueldo– y que sería ideal que en el futuro el deporte de alto rendimiento lo maneje sólo el COM y ya no la Conade.

–En el presupuesto que se asignará para el deporte, ¿habrá dinero etiquetado para el COM, o se le dará a la Conade para que ésta se lo destine al COM?

–Que se le etiquete al COM, pero también debe buscar sus recursos y ser independiente de lo quiera dar la Conade. No hemos tenido una plática (con Guevara) para saber cuánto dinero necesitan.

–¿Cuánto se le debería asignar al COM para su operación anual?

–No debe de ser para su operación, sino para la preparación de los atletas; no para gasto corriente ni nómina. Sí para el mantenimiento de las instalaciones, la alimentación de los atletas o el servicio médico.

–En los últimos tres años la Conade ha operado con unos mil 800 millones de pesos y existen quejas porque no alcanza, pero es bien sabido que el dinero ha sido desviado.

¿Por qué se le tiene que dar más dinero si alcanza hasta para desviarlo?

–No podemos dejar de darle recursos al deporte simplemente porque alguien no hace su chamba. Tenemos que vigilar los recursos y tenemos que hacer preguntas a los organismos: Órgano Interno de Control (OIC) y Secretaría de la Función Pública.

"No quiere decir que yo tenga algo contra la titular (de la Conade), pero si uno trabaja en la administración pública, uno tiene que rendir cuentas del dinero. Es algo que los diputados tendremos como tarea, y no quiere decir que vengo a pelear.

–¿No sería conveniente que se citara a Guevara antes de decidir un aumento de dinero para la comisión? Incluso al extitular del OIC para que explique por qué las sanciones se empantanaron.

–Vamos a platicar con la Conade para que nos digan cómo van a ejercer el recurso. El aumento no es para tener mayor apertura para hacer y deshacer con el dinero. No es para manipular ese recurso a donde te interese tener favoritismos. Se tiene que saber hacia dónde se quiere llevar el deporte.

–Los resultados de las auditorías son claros: 200 millones de pesos desviados, ¿cómo le creemos a una administración que desvía dinero?

–El deporte siempre, o en muchas ocasiones, ha sido abusado, ha sido utilizado. No estoy engañada sobre la realidad del deporte.

–Ana Guevara ha sido muy irrespetuosa con el Poder Legislativo. En las comparecencias se reía cuando le pedían cuentas, ¿eso van a tolerarlo ustedes?

–Nadie debe aceptar faltas de respeto. Tampoco puedo faltarle al respeto a la directora ni a quienes están al mando en sus direcciones. Como diputados debemos entender cómo funciona el deporte para analizar y preguntar. Si mostramos ignorancia, se pueden burlar de nosotros o creen que se pueden burlar. Nunca voy a buscar pleito, pero tampoco voy a permitir que le falten el respeto al Poder Legislativo. No vamos a permitir que nos peluseen.

–¿Habrá cuestionamientos, fiscalización al trabajo de Guevara?

–¿Usted qué cree? ¿Que nada más estamos en el cargo pintados? Pues no.

–Históricamente han estado pintados los integrantes de la Comisión del Deporte.

–Trataremos de demostrar que esta comisión estará vigilante.

–¿Cómo habrá una fiscalización si ambas pertenecen a una alianza de partidos políticos?

–No por eso estamos atados de manos. No me voy a quedar a callada cuando algo me parezca mal. Tengo que cuidar al deporte y habrá situaciones que, cuando no me parezcan, tomaré decisiones como diputada. Que yo esté en una alianza (de partidos) no quiere decir que tengo obediencia ciega. Tampoco tengo por qué repetir el modelo de estarme peleando con todo mundo. Las alianzas en el deporte existen y no nos debe espantar.

–Pero no alianzas para solapar, para fomentar la corrupción ni para mirar hacia otro lado...

–¿Usted cree que, si yo hago una alianza, así me lo va a reconocer el gremio deportivo? Yo también me he ganado un respeto, tengo resultados en la administración pública, tengo cargos de elección popular. Soy una mujer respetada porque digo con claridad lo que quiero, pero no soy de las que lo manifiesto a los medios. ¿Por qué lo tengo que ventilar a los cuatro vientos? Si hay algo que está mal, se dice; tampoco tengo que hacer una carnicería.

–¿Cómo imagina su relación con Ana Guevara, dado que ella estranguló al COM?

–Tendremos que reconstruir muchas cosas que se han perdido, los recursos son una parte primordial; por eso tienen que ser independientes del gobierno. Tenemos que buscar que el COM no dependa de papá gobierno porque eso te da independencia, libertad de actuar. Eso no quiere decir que no puedas tener una colaboración de respeto con el órgano máximo del deporte. Si no se da, tampoco vamos a estar en la confrontación, porque al final los deportistas son quienes pierden. Si no se soluciona el problema, buscaré solucionarlo de otra manera, pero no porque la Conade le dé recurso al COM voy a ser servicial.

–¿No sería más fácil que el COM se haga cargo del deporte de alto rendimiento y que la Conade atienda el deporte social, la activación física?

–No está así constituido en la ley, pero lo podemos asumir, si es necesario. El COM tendrá que mejorar sus condiciones económicas. Tenemos que ver cómo trabajan la mercadotecnia en diferentes comités olímpicos. Hay casos de éxito, como el USA Olympics, que no depende del gobierno, o Guatemala, donde 1% del PIB va directo a su comité olímpico.

–Quitarle el deporte de alto rendimiento al gobierno y que quede en el ámbito privado del COM solucionaría los problemas...

–¿Usted cree que eso va a acabar las peleas?

Siempre va a haber conflictos de interés. No podemos ser ingenuos. El COM tiene que reconstruir su autonomía y no puede haber injerencia gubernamental. El deporte de alto rendimiento es privado porque así está constituido desde la formación del COI.

–Tenemos en las federaciones a personas como Antonio Lozano, que fue juzgado por peculado; Kiril Todorov, indiciado por desvío de recursos; Jorge Castro, que ha sido señalado por abusos... ¿Cómo pueden seguir dirigiendo las federaciones? Se quedan 20 o 30 años ahí.

–Todos tenemos que entrar en cintura, tenemos que entender que el deporte no va a cambiar si no lo ajustamos y tendrá que ser un ajuste platicado. Entiendo lo que dices, pero la falla es de origen.

–Esos federativos son miembros del COM, son quienes con sus votos la pueden llevar a ser presidenta, ¿cómo va a poder jalarles las orejas?

–He platicado con los presidentes de federaciones y con los miembros permanentes sobre que, cuando esté algo equivocado, lo comentemos y lo solucionemos.

–Pero históricamente no se ha solucionado, todos conocemos cómo son los procesos electivos en las federaciones...

–También hay que vigilar cómo están todas las asociaciones; estamos cometiendo un grave error por poner al compadre para que haga lo que yo diga. A veces se deberá tener mano dura, pero yo no puse las reglas del juego; ha sido así más de 30 años. A mí me toca platicar, convencerlos de que voten por mí, pero le puede preguntar a las federaciones y yo no les he ofrecido las perlas de la virgen.

