Margot Robbie protagonizará la nueva película de Barbie

La película de acción real basada en la marca más importante del fabricante de juguetes estará protagonizada por Margot Robbie, quien fue nominada a un Premio de la Academia el año pasado por su papel en Yo, Tonya.



El acuerdo se produce después de una serie de intentos fallidos de convertir la marca de casi 60 años en una franquicia cinematográfica, una estrategia que el rival Hasbro ha utilizado con Transformers y My Little Pony que le han permitido superar a Mattel en términos de ingresos.



Mattel ha tenido dificultades para concretar los proyectos de Barbie, en 2017se desechó la idea de que la comediante Amy Schumer protagonizara una película de la mítica muñeca. Sin embargo, cuando Ynon Kreiz, un veterano de Hollywood, se convirtió en el director ejecutivo de Mattel el año pasado, prometió crear más entretenimiento alrededor de la propiedad intelectual de Mattel.



'Mattel Films está camino a demostrar el enorme potencial de nuestra cartera de marcas', señaló Kreiz en un comunicado.



La película, que no tiene una fecha de estreno, será una oportunidad para que Mattel siga actualizando la marca para lidiar con las preferencias de los padres. La empresa con sede en El Segundo, California, quiere contrarrestar las críticas de que Barbie promueve estereotipos negativos y presenta a las niñas imágenes de proporciones corporales imposibles.



Mattel ha abordado esas quejas al lanzar muñecas con distinta anatomía, incluyendo curvas, reenfocar el contenido de las múltiples carreras de Barbie y ser una hermana mayor inteligente. Esto ha permitido a Barbie repuntar tras años de declive, pues la marca ha reportado cuatro trimestres consecutivos de ganancias en ingresos.



Mattel Films, división creada el año pasado, y el estudio de entretenimiento LuckyChap de Robbie coproducirán la película. La distribución estará a cargo de Warner Bros.