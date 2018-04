Margarita respetuosa de leyes e instituciones

Monterrey, N.L.

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, habló de religión y Estado laico, y aseguró que a pesar de ser católica y con valores cristianos, eso no será impedimento para gobernar en temas como el aborto, matrimonios igualitarios o la legalización de la marihuana.

Al sostener una plática con estudiantes de distintas universidades de Nuevo León, Margarita Zavala dijo que a nadie le va a imponer lo que ella piensa, pero que es importante que los ciudadanos sepan lo que cada candidato piensa, y agregó que cree en el Estado laico y, al ser abogada, es respetuosa de las leyes y las instituciones.

"A nadie le voy a imponer, yo no le impongo a nadie, de entrada porque soy abogada, creo en las leyes; a nadie le voy a imponer lo que yo pienso, pero me parece importante que sepan lo que yo pienso. La otra es que creo en el Estado laico para no imponer lo que piensas, y soy abogada y soy respetuosa de las leyes y de las instituciones", dijo ante la pregunta de un estudiante.

Aseguró que tampoco utilizará su religión para convencer a los ciudadanos de que voten por ella o para afirmarse como "la iluminada" que el país necesita, pero, dijo, al tener valores humanos y religiosos la hacen mucho mejor candidata y le conviene más al pueblo de México tener un Presidente con límites éticos y sentido de la transparencia.

"Yo creo que eso me prepara mucho mejor, mis valores humanos, mis valores religiosos, a mí me hacen mejor. Y le conviene al pueblo de México tener un Presidente de la República que mida mucho más allá, que tenga límites éticos, que tenga un sentido de transparencia, que sepa que va a rendir cuentas mucho más allá que aquí en la tierra", afirmó.