Marco Antonio Solís y Marisela, la pareja ideal; así fue su historia

"Todo nice pero yo no sabía que iba a grabar temas de él. Se hizo amigo mío y hasta después fue cuando comenzamos a coquetearnos como jóvenes y comenzamos a juntarnos, él me hablaba a las 2:00 de la mañana, cuando hacía sus conciertos y mi mamá le decía, '¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela?'", comentó Marisela durante una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" en 2018.

La cantante explicó que su primera producción, "Sin él" (1984), tardó un poco más de tres años de producción, porque Marco Antonio Solís escribía los temas en medio de sus giras, pero además ella tenía que mejorar su dicción en español y comprender cada frase que estaba cantando, tiempo en que el romance entre ellos floreció.

"Yo iba mucho a los shows de ellos (Los Bukis) y Marco me trataba como a su novia, pero algo limitado porque yo era menor de edad, pero yo iba con mi asistente que mi mamá me puso para cuidarme, pero se dieron cuenta (del noviazgo) poco a poco", dijo Marisela.

Fue esta mancuerna lo que llevó a la fama a la rubia, al vender 9 millones de copias de su álbum debut, posicionar 10 de estos temas en la lista de Billboard y su permanencia en las listas de popularidad era hasta de 30 semanas. Este éxito hizo que el noviazgo entre ellos terminara, ya que el tiempo no estaba a su favor debido a las apretadas agendas.

En 1983 cuando el disco de Marisela fue presentado, en la fiesta de lanzamiento estuvo presente una popular cantante de música mexicana Beatriz Adriana, quien por azares del destino conoció a Marco Antonio Solís en esa ocasión.

El músico fue invitado por Beatriz a participar con ella en la película "La Coyota" (1984), fue así que el amor surgió entre ellos durante el rodaje y terminaron en matrimonio, un año antes de que el Buki se presentara en "Siempre en Domingo" para cantar con Marisela "La pareja ideal", y desde ahí comenzaron los rumores de que retomaron su romance.

"Me dediqué a mi música y cuando regresamos a presentar mi disco, porque todavía hice mucha promoción antes de la presentación de mi disco en Los Ángeles, es cuando fue Beatriz Adriana con él. No le quité nada a nadie, la cuestión aquí fue que se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos, por eso dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos; no me lo quitó ella a mí ni yo a ella", declaró Marisela.

Pero años después, Beatriz Adriana declaró al programa "El Gorda y La Flaca" que una de las razones por las que se dejó con el Buki fue por su relación con Marisela, esto los llevó al divorcio en 1987.

"Le dije: 'si tú quieres ser feliz, adelante'. Yo sé que no debo pelear a ningún hombre", expresó Beatriz Adriana.

Pero el romance no duró mucho tiempo, porque ambos cantantes decidieron tomar caminos separados y rehacer sus vidas, Marco Antonio Solís contrajo nupcias con la modelo Cristian Salas y ella años más tarde con el músico Juan Manuel Hernández.

"Somos muy diferentes, éramos diferentes, él tiene su forma de vivir y siendo más grande que yo, tenía reglas y yo no sé aceptar reglas. Aparte, pues yo estaba iniciando mi carrera, estaba iniciando a trabajar y me interesaba mi carrera. Yo creo que fue, a lo mejor, lo mejor que pasó en nuestra vida", expresó Marisela en el programa "Ventaneando".

En 2019 se volvió a complicar la vida de Marco Antonio Solís, cuando la prensa le hizo saber que la cantante usaba su imagen en sus conciertos, mientras cantaba el tema "Sin él", al preguntarle si estaba enterado de esto, él simplemente dijo que no y que no valía la pena emprender una demanda legal, pero su actual esposa Cristian Salas sí contestó: "No tengo nada qué opinar, cada quien sabe lo que lleva en su corazón, en su alma y cada quien tiene el derecho de expresarlo como mejor le plazca".