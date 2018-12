Marco Antonio Solís se recupera en el hospital tras accidente

Luego de que "por causas de fuerza mayor" se cancelara el concierto que Marco Antonio Solís ofrecería en San Luis Potosí el 15 de diciembre, las hijas del cantante explicaron que su papá sufrió un percance y que se recupera en el hospital.

En entrevista para el programa "Intrusos", las hijas del intérprete no especificaron qué fue lo que le ocurrió a "El Buki", pero comentaron que se encuentra en el hospital porque sufrió un percance.

"Mi papá se hirió y está en el hospital y estamos rezando por su recuperación y ya se está mejorando poco a poco y con el tiempo ya va a poder estar estable", dijeron a través de un video.

Las hijas de Marco Antonio aseguraron que el estado de su padre no es de gravedad, pero no dieron más detalles, pues supuestamente aún no están enteradas.

"Es que la verdad ni nosotros sabemos, no nos han dicho nada, nos quieren decir en persona cuando ya regresa", expresaron.

En las redes de "El Buki" no se ha dado a conocer más información, y las publicaciones sobre futuras presentaciones siguen adelante.