Marco Antonio Solís prevé revelar sus secretos en una bioserie

"Esto ha pasado en la pandemia, peticiones de esta índole, cada vez nos acercamos más a esto (de hacer una bioserie) era importante decirlo de mi propia voz como serie, sería algo padrísimo, ese sería uno de los requerimientos por los cuales me detuve, pero ahora me están dando la oportunidad de ser yo el narrador de esta historia", dijo el intérprete de "Si no te hubieras ido".

Aunque lo ve como un hecho, el cantautor aún no tiene fecha. De momento, está concentrado en llegar a nuevas generaciones con su música y no abandonar a los seguidores de toda la vida. El 9 de mayo a las 20:00 horas ofrecerá un show en streaming titulado "#BohemiaEnPandemia" través de la aplicación Cinepolis klic.

"En la actualidad las plataformas de lanzamiento de los nuevos proyectos han cambiado, ahora estamos en el mundo digital, estamos dándole importancia por consiguiente a las redes sociales en donde está la gran mayoría de gente conectada de las nuevas canciones y proyectos".

El cantante es una de las figuras mexicanas más activas en la red social Twitter, en donde cuenta con más de 1.8 millones de seguidores. Confesó que fue justo durante la pandemia, cuando hacia anotaciones sobre algunas reflexiones, que tuvo la intención de abrirse más en redes sociales, algo que le ha funcionado.

"Ha sido muy padre la retroalimentación con el público, de pronto me abrí un poco más y la respuesta del público no la esperaba, eso me ha hecho explorar mis reflexiones en mensajes que llegan a un estado de ánimo que gran parte de los tuiteros necesitan, y les cae bien. Las anoto y las voy lanzando pero son meras reflexiones, pero es una forma también de mantenernos en contacto".

"El Buki" dijo que la pandemia detuvo varios de sus proyectos, como una gira por ciudades europeas que no había recorrido, pero le ayudó a concentrarse más en su música y proyectos, además a hacer una pausa necesaria que lo unió más a su familia, pues las giras en ocasiones eran tan extenuantes que incluso le hicieron pensar en el retiro.

"(La carrera) me ha dado lo que me ha quitado: privacidad, tiempo en casa, horas de sueño, muchas cosas, pero también nos recompensa, me ha dado más de lo que me ha quitado, nos compensa de una forma interior divina con el público, la bendición de Dios que es mucho más grande... por lo que recibo todos los días estoy en deuda".

El concierto del 9 de mayo tiene una dedicatoria especial a las madres, en especial la suya, a quien consideró su más grande seguidora hasta el último día de su vida, por lo que como suele hacerlo le dedicará el tema "Te amo, mamá".

"Las mamás merecen una admiración especial que debemos tener une cuenta todos los días cuando entramos todos los días en sus mundos en sus zapatos; no hay comparación: una mama tiene la gracia de la bendición. Una bendición de una mamá es muy importante y es muy poderosa, hay que entender eso".

Explicó que el concierto ya fue grabado por seguridad, pues la logística implicó varias pruebas de Covid-19 en el equipo y cuarentena para quienes tuvieron que viajar.

"Tiene sorpresas agradables, es una especie de acústico eso que no he hecho nunca, lo hicimos más íntimo. Lleva otro repertorio que no he cantado en otros conciertos en vivo, es más íntimo y romántico".

El compositor mandó un saludo especial a todas las personas que han padecido los estragos de la pandemia, les dijo que en especial no perdieran la fe, pues eso es algo que a él le ha ayudado. A las parejas, les aconsejó que tuvieran paciencia y se complementaran en sus diferencias, como le ha sucedido a él con su esposa Cristian Solís, con quien ya casi cumple tres décadas de matrimonio.

"Soy una persona de mucha fe. Inclusive en mis tuits siempre quiero que la gente refrende su fe. Hay muchos motivos por los cuales la gente ha disminuido en la fe, pero es muy diferente creer a tener fe; eso es más profundo, es casi un 'sí' siempre en nuestro corazón ante tantas adversidades", dijo.