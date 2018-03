Marcianos vs Mexicanos: Humor para abordar la corrupción

Cd. de México.- Para reivindicar los problemas de México y las malas conductas de sus ciudadanos, no hay nada mejor que el humor.



Eso sostienen los creadores de Marcianos vs Mexicanos, la cuarta película del estudio Huevocartoon en la que retratan cómo la corrupción y los problemas han hecho a los mexicanos tan resistentes como para vencer incluso a las amenazas alienígenas, por lo que son los únicos que pueden salvar el mundo.



"Esta película invita a sentirse orgulloso de ser mexicano. No hay porqué renegar, así somos nosotros, tenemos una cultura muy basta que le gana a esos defectos y somos más que eso", aseguró Adal Ramones en conferencia de prensa.



"Y no todos somos así. La intención es enaltecer nuestras diferencias, porque sí tenemos problemas de corrupción, pero no todos, sino que tenemos un chorro de matices", añadió Omar Chaparro.



La película se estrenará en cines el 9 de marzo y cuenta con las voces de Adal Ramones, Omar Chaparro, Martha Higareda, Angélica Vale y Eduardo Manzano entre otros, además de una además de una participación especial de Jaime Maussan.