Marchan en solidaridad maestros de Matamoros. Apoyan reclamos de profesores reynosenses

Matamoros, Tam.- Maestros del SNTE en Matamoros marcharon la mañana del viernes en apoyo a sus compañeros que han sido agredidos en la vecina ciudad de Reynosa, con la finalidad de también pedir mayor seguridad para este sector.

Un contingente nutrido de catedráticos se concentraron en la calle España y Plan de Ayutla y de ahí marcharon sobre la avenida Sexta hasta llegar a la plaza principal, en donde pidieron respeto para este sector y seguridad.

Andrés Andrade Márquez, supervisor de la zona 17 de primarias, señaló que el propósito de esta marcha fue en apoyo de los compañeros de Reynosa, por lo que están viviendo.

"Nosotros no vamos a esperar que esto se extienda, a mí no me pasó, por eso me voy a quedar callado, no, al contrario, estamos alzando la voz para que no se den más casos de agresiones hacia los maestros", dijo.

"Pero porqué nos estamos brincando a las autoridades oficiales y sindicales, porque estábamos esperando que hicieran alguna declaración y resulta que ni Rigoberto Guevara, ni César Noé, son inhumanos, deberían de estar ya pidiéndole a los tres órdenes de gobierno una acción para proteger la integridad de todos los maestros", manifestó.

Destacó que es lamentable que los líderes del SNTE no hayan apoyado esta marcha a favor de la seguridad de los catedráticos, quienes en la actualidad están vulnerables a estos ataques que se vienen presentando, como sucedió en Reynosa.

Indicó que el mayor de los riesgos se presenta con los compañeros que acuden a las áreas rurales, ahí es en donde se tiene que poner atención para evitar que haya situaciones de riesgo.

PLANTÓN. En la plaza principal concluyeron la manifestación.