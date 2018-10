 Marchan por la paz y alto a la violencia. Macro exigencia magistral

Pasaban de las ocho de la mañana cuando más de mil maestros de educación básica, padres de familia y estudiantes comenzaron a caminar sobre el Bulevar Morelos rumbo a la presidencia municipal, entre pancartas, playeras blancas, moños negros, al grito de "pedimos seguridad" arrancó la "Marcha por la paz y alto a la violencia" convocada tras la agresión que sufrieron dos profesores con armas de fuego en menos de un mes.

Formados en fila querían evidenciar su sentir, el miedo, que les obligó a cambiar las aulas por las calles. "Los padres llegan con nosotros y nos dicen ahí le encargo a mi hijo maestro pero nosotros no podemos garantizar que el alumno este bien, nosotros nos hemos convertido en víctimas de la violencia". mencionó uno de los participantes que sostenía el cartel principal.

Detrás de él una profesora con más de 40 años de servicio gritaba "Solo queremos estar seguros de que volveremos a casa", un par de metros atrás había compañeras con los puños levantados, en silencio.

Entre el contingente que abarcó más de ocho calles también se veían globos blancos, nombres de planteles en colonias del Centro, Sur, Norte, Oriente y Periferia de Reynosa.

Solidaridad. Los profesores se pronunciaron cansados de la violencia.

En educación....

La primer parada de los maestros fue el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) donde se buscaron una respuesta, sin conseguirla, continuaron su caminata, Rubén Olmeda Garcia docente dijo."No recibimos ninguna convocatoria del CREDE, esto no es un llamado sindical es un sentir de los profesores, aquí en las calles se ve la unidad, queremos paz en las escuelas, tenemos derechos, no es justo que los niños lleguen con miedo y que nosotros les transmitamos eso".

En su trayecto sobre la calle J.B Chapa mencionaron varias veces el nombre de "Jesús Martínez Castro" profesor de 48 años del ejido La retama reportado como grave tras recibir dos disparos al llegar a su lugar de trabajo.

"Que salga Maki, porqué no sale"

El contingente se plantó frente a Presidencia Municipal sosteniendo varias pancartas, en su destino final, solicitaron que Maki Esther Ortiz Dominguez los atendiera para comprometerse a implementar a la brevedad operativos de seguridad en las entradas y salidas de los planteles.

Pasaron más de 20 minutos y el profesor Sergio Martínez tomó la voz "Queremos paz, no solo para nosotros esto no es de los maestros, esto no es de ningún partido político, no hay colores ni clases sociales o divisiones, aquí todos somos tamaulipecos, todos somos mexicanos".

Luego, otro profesor con casi 3 décadas de servicio Jorge Carillo Gómez leyó el pliego petitorio. ,"Es urgente se nos garantice a todo individuo de este municipio el goce pleno de todas las garantías individuales, que contribuyan y garanticen una educación donde se desarrollen todas las facultades del ser humano, con justicia, sin temor a salir a las escuelas".

Casi una hora después de que los profesores llegaran al primer cuadro de la ciudad se aparecieron las autoridades municipales, el secretario del ayuntamiento Roberto Carlos Rodríguez reconoció que Ortiz Dominguez no se encontraba en la ciudad, lo que provocó el enojo de los docentes.

Él funcionario actuó de vocero y mediador en la manifestación. "El próximo lunes habrá una reunión con el grupo de coordinación de seguridad vendrá el gobernador a la zona militar por la mañana, ahí podrán participar ustedes, podemos llegar acuerdos, los entiendo de su inconformidad pero solo ellos pueden darles la respuesta que ustedes necesitan".

Entre gritos, opiniones dividas por los horarios, lugar y la entrada solo a unos cuántos representantes , Rodríguez recibió el documento.

Por lo que el gremio magisterial no conforme participará en otra manifestación en punto de las 8 de la mañana del 8 de octubre frente al cuartel militar.

A los padres de familia

Pidieron a los padres de familia paciencia en los movimientos. "Una muy sincera disculpa a todos los padres que no entienden el porque decidimos no dar clases el día de hoy, pero es necesario que nuestra voz se escuche, ya basta de aguantar, ya basta tener miedo, nosotros solo buscamos paz, Reynosa es más que balaceras, es una ciudad donde tiene que regresar el respeto y el amor".