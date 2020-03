Marchan mujeres contra abuso sexual

Laredo, Tx.- Las mujeres de Laredo marcharon por cuarto año consecutivo contra el abuso sexual, convocadas por SCAN y su Programa de Ayuda Contra la Violencia Sexual, para crear concientización y lanzar una advertencia a la población acerca de este flagelo tan lesivo, que se vive muy marcado y bastante oculto, en esta ciudad.

El lema de sus pancartas y sus gritos de protesta fue de "Ni Una Más". Desde las instalaciones de SCAN (Servicios para Niños y Adultos en Necesidad), más de un centenar de personas, incluidos novios y jóvenes varones, marcharon al norte por la avenida Saldaña, tomaron al oeste por camino Jacaman y luego al sur por McPherson, hasta el parque Norteast Hillside "Blas Castañeda", donde la mañana de ayer sábado, llevaron a cabo charlas, bailes, ejercicios, y otras actividades tendientes a fortalecer el grupo femenil laredense.

"Un Billón De Pie (One Billion Rising) es el lema instituido internacionalmente por Eve Ensler, autora de Monólogos De La Vagina, V Day, así como The Apology, se refiere a que tenemos que hacernos fuertes las mujeres, porque una de cada 3, en algún momento de su vida, será abusada sexualmente o golpeada y no debemos permitir que eso sucda", dijo Ana Martín, especialista colaboradora del Programa Contra la Violencia Sexual, de la organización sin fines de lucro SCAN.

Con una leyenda en su camiseta, que reza; "El consentimiento debe ser obligatorio", Ana Martín, explica que las mujeres tienen que hacerse fuertes entre ellas.

"Y levantar la voz para terminar con este abuso sexual, ante los hombres, ante las mujeres, ante todo el mundo", agregó.

Poco a poco, decenas de mujeres acudían para apoyar la marcha.