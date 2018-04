Marchan médicos por proceso justo

Para exigir un proceso judicial justo y en libertad al traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez, detenido y acusado de homicidio doloso eventual por negligencia médica, unos 450 médicos marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo.

"¡Liberen a Luis, liberen a Luis!", demanda el contingente en su movilización en apoyo al galeno del hospital privado San Lucas, de Oaxaca.

José Gilberto Ríos Ruiz, miembro y ex presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, dijo que la exigencia es que el médico sea liberado para enfrentar el proceso judicial que legalmente le corresponde.



"Está conviviendo con criminales, con gente que sí decide y piensa hacer un mal. El acto médico no tiene como sentido eso; tiene como sentido ayudar y salvaguardar las vidas, aunque en muchas ocasiones hay imponderables sobre los cuales uno no tiene el argumento de hacer algo más desde el punto de vista médico, como evitar alguna reacción que pueda tener como deceso final la muerte", expuso.



"La indignación tiene que ver con el que el acto médico sea catalogado como un delito doloso".



Miroslava Solórzano, representante del Movimiento Médico 22 de Junio, dijo que el sector demanda que se deje de criminalizar la práctica médica.

"Se le acusa de un homicidio doloso, lo cual es gravísimo porque puede sentar un precedente legal que es muy peligroso en la práctica médica. De por sí ya está dañada la relación médico paciente y el hecho de que ocurra algo semejante la va a lesionar más. Nos están acusando ya de asesinato, de homicidio doloso", manifestó.

Jannethe Morales, representante del movimiento YoSoy17, sostuvo que los médicos se enfrentan a falta de insumos, de hospitales equipados y de personal de salud; y en el hospital en el que laboraba Pérez Méndez no había terapia intensiva, con lo cual, quizá, se hubiera podido evitar el deceso.



Morales aseguró que el 90 por ciento de los hospitales de segundo nivel carece de terapia intensiva.



"La realidad es que con trabajo a veces tenemos gasas y medicamentos", explicó.



Según Morales, el menor falleció tras presentar una reacción anafiláctica tras ser operado del codo.



De acuerdo con los organizadores, hay movilización de médicos y enfermeros por este caso en 70 ciudades del País.