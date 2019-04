Marchan maestros de la CNTE hacia San Lázaro

Cd. de México.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados en exigencia de que se modifique el dictamen de reforma educativa.



Desde las 8:30 horas, integrantes de la CNTE comenzaron a reunirse en la plancha de la Constitución desde donde a través de altavoces reiteraron la necesidad de ser atendidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El objetivo de realizar esta movilización en la que participan diversas secciones de la Coordinadora, refirieron líderes, es fijar un posicionamiento sobre el dictamen de reforma que fue aprobado la semana pasada en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales.

El primer contingente en arribar fue el de la Sección 22, proveniente de Oaxaca, quienes con listas de participantes en mano y un vehículo con sonido instaba a sus agremiados a ordenarse.



Dicha lista se va pasando entre cada integrante del Magisterio para que registre su delegación, nombre, sector región, hora de llegada y hora del término de su participación.



Como muestra de disposición al diálogo, Eloy López, líder de la Sección 22, reiteró que la manifestación será pacífica y no se bloquearán los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.



Gritan consignas como: "¡Abrogación sí, simulación no!", "¡Si no hay solución, habrá revolución!", "¡Gobierno fascista te tenemos en la lista!", "¡Aquí, allá, la lucha seguirá!".



Además de esta entidad, se tienen también contempladas secciones de todo el País, entre ellas las de mayor presencia como lo son Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán y el de esta capital del País.



Junto a integrantes de la CNTE se observa a agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media Superior (SUTIEMS) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).



El contingente es encabezado por los líderes de la CNTE en las entidades. Pedro González Bámaca, de Chiapas; Enrique Enríquez Ibarra, de la Ciudad de México; Arcángel Ramírez Perulero, de Guerrero; Víctor Manuel Zavala Hurtado, de Michoacán; y Eloy López Hernández, de Oaxaca.



La marcha se realiza en marco del inicio del "V Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE", que tendrá lugar esta noche, en donde secretarios discutirán con sus bases las siguientes acciones a tomar.



Entre las demandas se incluye que el Gobierno federal dé continuidad y cumplimiento en la atención de la agenda temática planteada por la CNTE: presos políticos, cesados e incidencias administrativas de cada estado.



Así como que legisladores modifiquen el proyecto de dictamen oficial de la iniciativa de ley de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales que será presentado al Pleno de la cámara de diputados, para su análisis.



Asimismo, que no exista una evaluación docente para su ingreso, promoción y ascensos dentro del Magisterio.