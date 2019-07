Marchan integrantes del MAES hacia la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.

Las escuelas universitarias "Benito Juárez" fueron instauradas "al aventón" y sin la excelencia académica que necesitan los jóvenes que buscan estudiar una carrera, reclamaron integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES).

Reclaman que las universidades Benito Juárez no son públicas, sino "centros de adiestramiento".

"Estamos hoy otra vez para exigir que se amplíe la matrícula de las universidades que ya están construidas. El crecimiento de la UNAM es buen recibido y ha hecho esfuerzos impresionantes pero no son suficientes. El IPN tiene poca claridad de cuántos lugares en realidad tienen; hemos exigido claridad. No queremos una solución en donde no estemos contemplados como aspirantes, donde nos estén dando más centros de adiestramiento. Las universidades no son solo para ir a trabajar después", dijo.

"Si no queremos sus 100 universidades no es por capricho sino porque no son de alto nivel académico. Las cosas no se pueden hacer a las carreras como las está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo Diana Libertad Bautista Cortés.

"¡Queremos escuelas, queremos trabajo!", "¡Queremos estudiar pero no hay escuela!" es el grito que esta tarde entonan alrededor de 100 jóvenes que se dirigen hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) para demandar más espacios en universidades del área metropolitana.

Al marchar en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México reclaman que cada año son rechazados más de 250 mil jóvenes de las universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cuestionaron que las universidades mantengan los exámenes de admisión, la cual consideraron es parte de la educación estandarizada.

"Hay un avance relevante la obligación del Estado para garantizar Educación Superior ha sido incluida en la Constitución. Vemos con preocupación que gobernantes y autoridades educativas están dispuestas a ignorarla y sostener medidas de exclusión", señalaron.

"Esa prueba estandarizada la mayoría de las veces está elaborada, aplicada y calificada por una agencia privada con criterios poco transparentes para la asignación de los pocos lugares disponibles. Si la educación superior está en la Constitución ¿Qué esperan para eliminar el examen de admisión?".