Marchan en estados a favor del aborto

Cd. de México.- Las primeras cuatro marchas pro aborto, de al menos 25 previstas en diferentes estados, iniciaron en Tabasco, Estado de México, Veracruz y Chihuahua como parte de la exigencia feminista al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Organizaciones planean abanderar y encauzar este sábado las marchas, rondas informativas, diálogos, representaciones y música sobre este tema en México.

Esta exigencia nacional llega con el impulso de lo que ocurrió en Oaxaca el pasado miércoles, tras la despenalización del aborto en el Código Penal antes de las 12 semanas de gestación.

En Tabasco, desde las 10:30 horas, las organizaciones Marea Verde, Colectivo Esmeralda, Colectivo de Mujeres de Tabasco, y ciudadanía en general, marcharon desde la Plaza de Armas hasta el Parque Juárez.

"Pedimos al Estado que no se ciegue ante un problema que está presente desde la clandestinidad, que ustedes no cuenten con cifras alarmantes, no quiere decir que no suceda", exigió una mujer a legisladores locales y al Gobernador Adán Augusto López.

En su caminar, ondearon banderas, pañuelos, pancartas y diferentes mensajes, todos con el color verde como distintivo.

"Despenalización del aborto Ya", decía el texto de mayor magnitud que encabezaba la caminata.

En el caso del Estado de México, la movilización comenzó a las 11:00 horas rumbo al centro de Toluca, donde el autodenominado enjambre feminista gritó contra la criminalización al aborto.

"Hay que abortar, hay que abortar este sistema capital", cantaron con tambores.

Asimismo, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, un grupo de mujeres se organizó para defender su derecho a decidir la interrupción del embarazo.

En Veracruz, la primera marcha prevista para esta entidad comenzó después de las 13:30 horas en Xalapa.

El contingente utilizó un camino de la Avenida Manuel Ávila Camacho, desde el Teatro del Estado hasta llegar a calles del Centro Histórico, donde se planea una serie de actividades en una entidad que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres.

"Mi cuerpo es mío, yo soy mía", cantan niñas y mujeres.

Las siguientes marchas previstas son en Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas, todas a las 16:00 horas (Centro del País); a las 17:00 horas, en CDMX, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamulipas y Michoacán, y una hora después, en Guanajuato, Puebla, Sinaloa, y Veracruz puerto.

Asimismo, a las 19:00 horas se planean movimientos feministas en Sonora y Baja California, y por último, a las 20:00 horas en Yucatán.